PlayStation Plus svela i giochi “gratis” di gennaio per PS4 e PS5

Come previsto, oggi Sony ha svelato la line-up di giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di gennaio , che saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium. Bando alle ciance, scopriamo subito quali sono:

Scopriamo i giochi di gennaio del PlayStation Plus

I nuovi giochi del PlayStation Plus saranno disponibili per il download a partire dalla mattina (dopo l'aggiornamento del PlayStation Store che avviene intorno alle 10 - 11:00) del primo martedì del mese prossimo, ovvero il 7 gennaio. Se ancora non lo avete fatto, quindi, avete ancora pochi giorni per riscattare i titoli offerti dal servizio a dicembre dello scorso anno.

Harley Quinn in Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League è un action shooter in terza persona in cui vestiamo un gruppo di super criminali che hanno il compito di salvare il mondo eliminando la Justice League, finita sotto il controllo mentale dell'alieno Brainiac. Ogni membro della Suicide Squad possiede abilità e uno stile di gioco differenti, con la possibilità di affrontare l'avventura in solitaria o in compagnia di altri tre amici con la modalità cooperativa. Nel tempo il gioco ha ricevuto una serie di aggiornamenti con nuovi contenuti, tra cui anche nuovi personaggi giocabili, come ad esempio Joker e Deathstroke. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Proseguiamo con Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Si tratta di una versione aggiornata e dal look rifatto dell'episodio della serie di corse di Electronic Arts uscito nel 2010, che offre una grafica migliorata e tutti i contenuti extra. Il gioco mantiene il gameplay originale incentrato su corse arcade ad alta velocità con inseguimenti tra polizia e piloti. I giocatori possono scegliere di giocare come fuorilegge, partecipando a gare clandestine e cercando di seminare le forze dell'ordine, o come poliziotti, con l'obiettivo di arrestare i piloti. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Una delle vetture della polizia che possiamo guidare in Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è la versione aggiornata e migliorata dell'acclamato gioco indie del 2013, che aggiunge nuovi contenuti, finali e sorprese, mantenendone il suo stile unico e il suo umorismo. Nel gioco assumiamo il ruolo di Stanley, un impiegato che scopre che tutti i suoi colleghi sono scomparsi misteriosamente. Da qui inizia un viaggio attraverso un labirinto di uffici e corridoi, guidato da una voce narrante che commenta le azioni del giocatore. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di The Stanley Parable.

Che ne pensate dei giochi del PlayStation Plus di gennaio? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.