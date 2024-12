PlayStation Plus, i giochi di dicembre: It Takes Two, Aliens: Dark Descent e Temtem

Che dite, questa volta i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato la selezione? Spoiler: no. Stando al nostro sondaggio , il 45% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di dicembre e il 25% poco soddisfatto, il che si traduce in un devastante 70% di reazioni negative.

L'aggiornamento di dicembre di PlayStation Plus prova a chiudere l'anno nella maniera migliore possibile, con tre giochi di grande spessore che non mancheranno di entusiasmare gli abbonati al servizio di Sony; a cominciare naturalmente dal pluripremiato It Takes Two , l'avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares.

It Takes Two

Che succede quando un marito e una moglie in crisi si ritrovano trasformati in pupazzi? It Takes Two racconta la storia di una coppia che finisce vittima di una sorta di strano sortilegio, originato forse dal desiderio espresso da loro figlia Rose, e deve affrontare all'improvviso un'avventura ambientata in un mondo in miniatura pieno di pericoli.

C'è evidentemente un modo perché i due protagonisti del gioco tornino com'erano, ma raggiungere questo obiettivo richiederà collaborazione, fiducia e intesa: tutti valori che Cody e May sembravano aver perduto, e che dovranno invece sforzarsi di recuperare mentre superano le sfide sempre più difficili di uno scenario sorprendentemente ostile, fatto di trappole e piccoli animali.

Se avete letto la nostra recensione di It Takes Two, saprete che il concetto alla base di questa esperienza è il caro vecchio motto secondo cui "l'unione fa la forza": un approccio che si riflette anche sulla struttura e il gameplay del titolo diretto da Josef Fares, giocabile appunto in due (anche possedendo un'unica copia!) e stracarico di idee interessanti e originali.