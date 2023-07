Aliens: Dark Descent, la recensione dello strategico basato sulla saga cinematografica

Un onore ma anche un onere cimentarsi con questa proprietà intellettuale, insomma, e i ragazzi di Tindalos Interactive probabilmente ne erano ben consapevoli quando hanno pensato di realizzare uno strategico in tempo reale sulla falsariga di XCOM: violento e spietato proprio come gli Xenomorfi, ma al contempo capace di portare sullo schermo le atmosfere di Aliens: Scontro Finale.

Pur con tutto il suo fascino e la vicinanza alle dinamiche action che vanno per la maggiore nel mercato dei videogiochi, la serie di Aliens non può purtroppo vantare un lungo elenco di trasposizioni impeccabili, anzi in realtà sono più le produzioni che lasciano a desiderare rispetto a quelle che in qualche modo sono riuscite a tradurre al meglio lo spirito della saga cinematografica.

Caratterizzata da una storia convincente e ben narrata dai suoi interpreti, pur depotenziata da un comparto tecnico che proprio durante le sequenze di intermezzo mostra tutti i suoi limiti, sfoggiando una grafica molto datata per geometrie, effettistica e animazioni, la campagna di Aliens: Dark Descent appare saldamente ancorata all'universo e alle atmosfere di Aliens, e ciò rappresenta senza dubbio un importante pregio per il titolo di Tindalos Interactive.

Inizialmente restia a rivelare a Harper di essere stata lei ad attivare il Protocollo Cerbero, la Hayes si mette a disposizione della sua nuova squadra per coordinare da remoto le azioni di recupero dei marine, che a quanto pare non hanno alcuna intenzione di starsene con le mani in mano mentre gli abitanti delle colonie vengono trucidati da orde di alieni ostili. Riuscirà la donna a fare ammenda e sventare questa terribile minaccia?

In procinto di essere uccisa dagli Xenomorfi, come accaduto al resto dell'equipaggio, Maeko viene salvata all'ultimo momento da una pattuglia di Colonial Marines capitanata dal sergente Jonas Harper e proveniente dalla USS Otago, una delle navi colpite a causa delle misure poste in essere dalla Pioneer e schiantatasi rovinosamente sulla superficie di Lethe, incapace di riprendere il volo.

Maeko Hayes, vice amministratrice della stazione, si ritrova così a vivere un vero e proprio incubo ed è costretta a prendere decisioni drastiche, attivando sotto suggerimento di un Sintetico (sempre loro!) il Protocollo Cerbero: un sistema di sicurezza che punta a distruggere tutte le navi entrate in contatto con la Pioneer per evitare il diffondersi dell'infestazione , che tuttavia è ormai in atto sul sottostante pianeta Lethe.

Circa vent'anni anni dopo gli eventi della trilogia di Aliens, una nave lascia a bordo della stazione spaziale Pioneer parte del proprio carico, che pare consista in contenitori sigillati al cui interno sono intrappolati Xenomorfi ancora vivi . Qualcuno però manomette i sistemi e fa in modo che le capsule si aprano, cosa che trasforma rapidamente la struttura in un inferno di sangue e Facehugger per le persone a bordo.

Struttura

Aliens: Dark Descent, la composizione della squadra

Aliens: Dark Descent è uno strategico a turni che deve senz'altro parecchio alla serie XCOM, specie per quanto concerne l'impostazione hardcore, che già al livello di difficoltà normale ci pone di fronte a situazioni particolarmente complicate; e per l'elemento della morte permanente, che incide ulteriormente sulla tensione generale delle nostre spedizioni: perdere un marine è un duro colpo, perderne uno sviluppato e potenziato ancora di più.

Nel corso della campagna, composta da tredici capitoli per una durata totale che varia anche molto in base al numero di game over e tentativi ripetuti per completare le missioni, ma che generalmente si attesta sulle quindici ore (non moltissimo per un titolo di questo genere), avremo modo di esplorare una manciata di mappe differenti e portare a termine vari obiettivi in maniera relativamente libera.

Aliens: Dark Descent, la schermata da cui si accede alle varie opzioni

Avremo infatti la possibilità di dedicarci ai vari incarichi disponibili nell'ordine che preferiamo, muovendo il gruppo di Colonial Marines all'interno dello scenario per eliminare possibili minacce, recuperare dati e materiali oppure salvare eventuali sopravvissuti che potremo successivamente reclutare. Se tuttavia a un certo punto ci troveremo a corto di munizioni o energia, potremo salire a bordo dell'APC ed estrarre la squadra anzitempo per poi tornare successivamente.

L'iconico veicolo corazzato, che viene trasportato sul campo da una navicella proprio come accadeva in Aliens: Scontro Finale, non può essere controllato in maniera diretta, bensì gli si può solo ordinare di spostarsi da un punto preciso della mappa all'altro. È tuttavia sempre meglio non tenerlo troppo a distanza, visto che i suoi cannoni automatici sono una manna quando orde di nemici decidono di attaccarci all'aperto.

Aliens: Dark Descent, l'APC fornisce un gran bel supporto laddove possibile

Dicevamo però dell'estrazione anticipata: considerando il livello di sfida del gioco, durante le prime ore può rivelarsi una tattica intelligente per racimolare risorse e potenziamenti prima di affrontare gli incarichi più difficili e rischiosi, con la possibilità poi di tornare nella stessa mappa per completare gli obiettivi rimanenti approfittando però di un gruppo più scaltro e meglio equipaggiato.