Meet Your Maker: l'accoglienza per il gioco arrivato su PS Plus è stata positiva, dice il team

Behaviour Interactive - nota soprattutto per Dead by Daylight - ha pubblicato lo scorso aprile Meet Your Maker. I videogioco è arrivato su PS Plus sin dal D1, una mossa che in passato ha aiutato molti giochi basati sul multigiocatore a emergere e farsi un nome. In questo caso il risultato è stato raggiunto? Il team afferma che la risposta è stata positiva.

L'argomento è emerso in un'intervista tra MP1st e il Creative Director Ash Pannell. L'uomo ha spiegato che il team è contento della ricezione positiva, spiegando al tempo stesso però che il meglio deve ancora arrivare in quanto Meet Your Maker può evolversi in più modi.

Afferma anche che la community di Meet Your Maker giocherà un ruolo importante per decidere in che direzione andare. Per il momento è stato condiviso l'update Sector 1: Dreadshore, ma ve ne sono altri in arrivo.