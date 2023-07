Uno dei punti di forza del programma Apple Arcade è il suo occhio di riguardo per le produzioni nipponiche su iOS, che hanno portato a diverse perle lanciate in esclusiva temporale o assoluta su queste piattaforme, oppure a conversioni sinceramente insperate. Nella recensione di Jet Dragon ci troviamo di fronte a un titolo originale da parte di Grezzo, un team che si è fatto conoscere per il lavoro svolto su giochi di enorme importanza come The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Luigi's Mansion e lo splendido remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, ma in questo caso abbiamo a che fare con qualcosa di decisamente nuovo eppure legato anche a certe tradizioni del mercato videoludico nipponico. Si tratta di un gioco ibrido tra corsa e gestionale che a prima vista può apparire astruso, ma rientra in un filone ben codificato in Giappone, solitamente legato alle corse dei cavalli.

Può sembrare strano, ma queste rappresentano una fonte d'ispirazione incredibilmente importante da quelle parti: dalle storie romanzate della serie Derby Stallion a follie assortite come Japan World Cup o Umamusume Pretty Derby, le corse di cavalli (e non solo) sono un punto fermo nella produzione videoludica giapponese. Una testimonianza su Apple Arcade l'abbiamo già avuta con l'ottimo Pocket Card Jockey: Ride On! mentre in questo caso il tutto si trasferisce in un contesto diverso, con dei draghi al posto degli equini, ma lasciando sostanzialmente invariati alcuni elementi ricorrenti.

Le parti relative alle corse si caratterizzano per un'interazione piuttosto limitata, ma bisogna considerare che Jet Dragon è principalmente un titolo gestionale, che punta soprattutto sulla costruzione ed evoluzione della propria scuderia.

È anche un gioco dotato di una presentazione di ottimo livello, tra grafica 3D semplice ma piuttosto evocativa, che ricorda da vicino alcuni classici come Panzer Dragoon, e innesti 2D usati per rappresentare i personaggi durante i dialoghi e alcune scene d'intermezzo davvero di ottima fattura, in grado di fornire una bella caratterizzazione al mondo di gioco. La storia, piuttosto semplice, racconta di Eleanor, figlia di un leggendario fantino che si ritrova a prendere in mano la scuderia del padre dopo la scomparsa di questi e cercare di emergere nel competitivo - e tratti decisamente aggressivo - mondo delle corse dei draghi.