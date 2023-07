La concierge Pokémon: mese di uscita annunciato per la serie animata in stop-motion di Netflix

Incontriamo anche Mr. Ogawa, il regista di La concierge Pokémon. La doppiatrice spiega anche ha amato dare la voce a questo personaggio perché Haru lavora molto sebbene alle volte le cose non vadano per il verso giusto. Nel video vediamo anche le varie espressioni facciali di Haru.

Nel video qui sopra seguiamo Non - la doppiatrice giapponese della protagonista principale della serie -, mentre esplora il set di La concierge Pokémon presso dwarf studios. Nel video possiamo vedere vari Pokémon, come Eevee, Bulbasaur e Psyduck.

Tramite un nuovo video, che potete vedere poco sotto, è stato annunciato il mese di uscita di La concierge Pokémon , la nuova serie animata in stop-motion di Netflix. Il periodo di uscita è dicembre 2023 in tutto il mondo. Non è stata indicata una data più precisa, al momento.

Di cosa parla La concierge Pokémon

Haru e Spyduck

La concierge Pokémon racconta la storia di Haru che è appena arrivata sull'isola che fa da sfondo alla storia per lavorare come Concierge presso un resort. La storia racconterà il suo viaggio in questo lavoro, nel mentre impara a gestire tutte le responsabilità e affrontare le difficoltà.

La concierge Pokémon è realizzato in stop-motion, una tecnica che si basa sull'uso di oggetti di scena che - spiegato in modo semplificato - vengono fotografati in varie pose consecutive realizzate a mano. Tramite il montaggio, le fotografie diventano i vari frame di un video e creano l'illusione di movimento.

Qui potete vedere il primo teaser.