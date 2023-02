La Concierge Pokémon: annunciata la nuova serie animata Netflix, ecco il teaser trailer

In occasione del Pokémon Presents del 27 febbraio è stata presenta La Concierge Pokémon, una nuova serie animata realizzata in collaborazione con Netflix. Per l'occasione è stato presentato un breve teaser trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Stando ai primi dettagli annunciati, La Concierge Pokémon sarà una serie animata realizzata con la tecnica dello stop-motion che racconterà delle storie completamente inedite che espanderanno l'universo Pokémon.

La protagonista della serie si chiama Haru, una concierge del Resort Pokémon, dove tutti i visitatori sono per l'appunto dei mostriciattoli.

L'anime verrà realizzato tramite la collaborazione tra The Pokémon Company, Netflix e Dwarf Studios. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, tra cui quando avverrà la messa in onda su Netflix.