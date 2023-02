Crime Boss: Rockay City, abbiamo provato lo sparatutto coop con Michael Madsen e Chuck Norris

Per questo motivo siamo andati negli uffici milanesi di 505 Games per provare Crime Boss: Rockay City e cominciare a familiarizzare con questa nuova serie. D'altra parte manca circa un mese al lancio ufficiale su PC attraverso Epic Games Store, fissato al 28 marzo, e qualcosa di più per la pubblicazione su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: era giunto il momento di scendere in strada e diventare un boss del crimine.

Cos'è Crime Boss: Rockay City?

Chuck Norris sarà l'antagonista di Crime Boss: Rockay City: è possibile batterlo?

Prima di raccontarvi com'è Crime Boss: Rockay City pensiamo sia il caso di raccontarvi cos'è Crime Boss: Rockay City. Come dicevamo, si tratta di uno sparatutto in prima persona facente parte del genere "crimine organizzato": in altre parole fate parte di una gang di criminali senza scrupoli che collabora per portare a termine, ovviamente con qualunque mezzo, rapine a mano armata e altri crimini di questo tipo.

Crime Boss: Rockay City avrà al lancio tre modalità differenti, pensate per soddisfare sia i giocatori solitari sia coloro che amano affrontare le missioni in cooperativa. Baker's Battle è una campagna per singolo giocatore che vi vede vestire i panni di Travis Baker (interpretato da Michael Madsen) che deve sfuggire alle attenzioni del Texas Rang.. ehm, dello sceriffo Norris (Chuck Norris). In questo caso si tratta di una campagna rogue-like nella quale progressivamente costruirete un impero criminale fino a quando non potrete scontrarvi con Norris ad armi pari. Crime Time è invece una modalità "veloce", pensata per essere giocata sia in singolo che in coop: si tratta di missioni da affrontare singolarmente utili per accumulare denaro o semplicemente per giocare nei ritagli di tempo. L'ultima modalità è chiamata Urban Legends ed è composta da una serie di mini campagne da 3 missioni legate da alcuni filmati di intermezzo da affrontare in compagnia degli amici.

Quello che, però, è il chiaro elemento distintivo del gioco di 505 Games è il cast stellare che partecipa al progetto: abbiamo già nominato Madsen e Norris, ma all'interno del gioco compariranno personalità del calibro di Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Damion Poitier, Michael Rooker e Vanilla Ice. L'obiettivo è quello di ricreare l'atmosfera dei film action degli anni '90, forse un po' ignorante vista col senno di poi, ma sicuramente godereccia.

Il gioco è sviluppato da Ingame Studios, uno studio di Brno (in Repubblica Ceca) fondato da alcuni veterani del settore che hanno lavorato in serie come quella di Mafia, Arma Shadowguns e a giochi come Silent Hill: downpour, UFO e Kingdom Come Deliverance. Crime Boss: Rockay City sarà il loro primo gioco come Ingame, ma per l'occasione hanno già riunito un team di oltre 70 persone con oltre 90 che collaborano da esterni.