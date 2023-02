Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di dahlia.cosp ci sorride nel suo costume nero

Seven Deadly Sins è una serie di manga e anime molto amata, che ci propone un gran numero di personaggi principali. Tra questi vi è anche Elizabeth, una principessa che si unirà all'eroe Meliodas. Ora, dahlia.cosp ci propone il proprio cosplay di Elizabeth nella sua versione costume nero.

Elizabeth appare in più versioni all'interno della serie e quella del costume nero è solo una di esse. Si tratta di una delle versioni più semplici da ricreare, ma non per questo il cosplay è stato realizzato con leggerezza. dahlia.cosp ha creato un ottimo cosplay, rifinito in ogni dettaglio.

Se siete fan di Seven Deadly Sins ed Elizabeth, allora vi suggeriamo il cosplay di Elizabeth di haleycosplay si mostra col costume nero. Ecco anche il cosplay di Elizabeth di emasyy_ è fedelissimo al personaggio in costume nero. Come non citare inoltre il cosplay di Elizabeth di zaaiiro mostra la principessa col costume nero.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da dahlia.cosp? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?