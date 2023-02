Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di haleycosplay si mostra col costume nero

Seven Deadly Sins è stato, ed è ancora, molto amato da molti appassionati di manga e anime. Il motivo è ovviamente legato alla qualità della sua storia e ai suoi personaggi, tutti appassionanti e unici. In particolar modo sono gli eroi ad essere apprezzati, come dimostra il cosplay di Elizabeth realizzato da haleycosplay, nella sua versione con costume nero.

haleycosplay ci propone una versione estremamente fedele del personaggio, pur sé con qualche tocco aggiuntivo come il trucco agli occhi un po' più marcato. Ricordiamo che Elizabeth appare in più versioni nel corso della serie e il costume nero è uno di questi. Si tratta di uno dei più semplici da riprodurre ed è anche per questo che viene spesso scelto per i cosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da haleycosplay? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?