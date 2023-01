Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di emasyy_ è fedelissimo al personaggio in costume nero

Seven Deadly Sins è una saga molto amata, grazie principalmente ai suoi molti personaggi carismatici. Tra tutti, è molto apprezzata la principessa Elizabeth, presente nella serie sin dal primo episodio. Il personaggio appare in molti formati, compreso una versione con costume nero. Ora, emasyy_ ci propone proprio un cosplay di Elizabeth in costume nero.

Il risultato finale, come potete vedere poco sotto, è ottimo. Il cosplay di Elizabeth realizzato da emasyy_ è perfettamente fedele al personaggio originale. Costume, accessori e parrucca sono perfettamente in linea con il Elizabeth da Seven Deadly Sins.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da emasyy_? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?