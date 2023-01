WW2 Rebuilder, la recensione del simulatore che permette di ricostruire l'Europa dopo la guerra

I russi si occuparono in larga parte di rimettere in piedi Berlino, ma cosa sarebbe successo se invece dell'URSS ci foste stati proprio voi, a ricostruire dalle fondamenta l'antica capitale della Germania? La grande promessa degli sviluppatori di WW2 Rebuilder è proprio questa, metterci al timone del lungo processo di ricostruzione che permise alle più grandi metropoli europee di tornare in vita, dopo le devastazioni occorse durante il conflitto. Frutto degli sforzi di un piccolo team polacco, Madnetic Games , il gioco è disponibile da oggi su Steam e segue la stessa falsa riga di tutte quelle esperienze simulative indipendenti come House Flipper , anche se qui lo scopo è ben più nobile e non si lavora per denaro.

Facendo una passeggiata tra le vie di Berlino, visitando la porta di Brandeburgo, il Reichstag e Checkpoint Charlie, è facilissimo notare ancora oggi le profonde cicatrici che il secondo conflitto mondiale ha inciso sul volto della capitale tedesca, praticamente rasa al suolo durante l'assalto finale degli Alleati all'ultima enclave nazista. La città, come molte altre, visse un processo di totale ricostruzione negli anni successivi alla guerra, ma a differenza di metropoli come Londra, Varsavia o Amburgo, Berlino perse irrimediabilmente il suo fascino da capitale europea, almeno da un punto di vista meramente architettonico.

Un'idea sinceramente originale

Giocando a WW2 Rebuilder, solo in alcuni rari casi avremo la libertà di scegliere cosa costruire tra un limitato numero di opzioni

Come dicevamo in apertura, WW2 Rebuilder non si discosta poi molto dal solco tracciato da altre esperienze simulative apparse su Steam negli ultimi anni, anche se dobbiamo ammettere che l'idea alla base del titolo sviluppato dal team polacco è tanto interessante quanto originale, specialmente se pensiamo al fatto che la maggior parte dei videogiochi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale ci vede di solito impegnati nel distruggere le cose, più che a ricostruirle. A dire il vero, il gioco non si configura nemmeno come un classico "working simulator", perché a differenza di tutte le esperienze che ricadono nella definizione, questa volta non avremo come obiettivo quello di accumulare denaro e di potenziare un'attività imprenditoriale.

WW2 Rebuilder sceglie invece di proporre una sorta di campagna, composta da 9 scenari consequenziali, tutti ispirati a luoghi che sono stati realmente colpiti dalla devastazione della guerra. Dal cuore della City di Londra fino alle spiagge di Dunkirk, passando per Amburgo, Essen e Belfast, il compito sarà sempre quello di ripulire il livello da ogni genere di maceria e detrito causato dai bombardamenti, abbattere tutte le costruzioni che sono danneggiate e pericolanti, trasformare ogni cosa raccolta in risorse utili alla ricostruzione, e infine restaurare e rinnovare l'area con nuove strutture, edifici e decorazioni. Purtroppo, a differenza di quanto accade in videogiochi sandbox del calibro di House Flipper, non avremo mai davvero totale libertà creativa nel ricostruire l'Europa, dal momento che ciascun livello prevede una serie di obiettivi primari e secondari totalmente predeterminati, che non lasciano molto spazio di manovra al giocatore.

Amburgo e la sua cattedrale sono al centro di uno dei livelli più evocativi di WW2 Rebuilder

La scelta di rendere obbligatori questi obiettivi per sbloccare lo scenario successivo finisce col rendere davvero poco stimolante il processo di costruzione, dato che si ha costantemente la sensazione di trovarsi di fronte a una semplice lista delle cose da fare nella quale, solo in rarissime occasioni, si ha effettivamente voce in capitolo. Una di queste è rappresentata dalla fase di decorazione dei livelli, un obiettivo bonus assolutamente non obbligatorio per il completamento della campagna. Dopo aver sistemato gli ambienti, è possibile abbellire l'area scegliendo da un piccolo catalogo degli oggetti decorativi che possono comprendere lampioni, panchine, alberi e statue, e sebbene la lista offra un buon grado di varietà, impiegare un'ora a decorare minuziosamente un livello a cui non si accederà più ha saputo renderci indigesta la pratica quasi immediatamente.