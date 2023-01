Offerte Amazon: One Piece Odyssey per PS4 in sconto poco dopo l'uscita

Tramite le offerte Amazon è possibile acquistare One Piece Odyssey in versione PS4, con un piccolo sconto pari al 26%, ovvero 18.49€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 69.99€. Il prezzo attuale è un buon sconto per un gioco appena uscito, ma precisiamo che non è venduto e spedito da Amazon, ma da Prezzo Bomba: si tratta di un rivenditore noto e affidabile con il 99% di feedback positivo.

Nella nostra recensione di One Piece Odyssey vi abbiamo spiegato che "One Piece Odyssey forse non verrà ricordato tra i migliori JRPG di sempre, ma tra i migliori giochi di One Piece mai fatti indubbiamente sì. E pur sapendo che si tratta di un'asticella molto bassa da superare, non riteniamo sia il caso di sminuire il lavoro di ILCA su un prodotto che, pur con qualche inciampo strutturale e una manciata di sbilanciamenti nella progressione della difficoltà, si dimostra dall'inizio alla fine un progetto ricco di amore per la saga di Oda e per i suoi fan. Consigliatissimo se amate le avventure di Rufy e ciurma, o anche solo se volete godervi un JRPG rispettabile."

