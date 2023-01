One Piece: il cosplay di Nami di donnami_cos ci fa vivere l'estate di nuovo

Il mondo del cosplay prende ispirazione da più direzioni ma gli anime sono per certo una delle fonti più sfruttate. One Piece, in particolar modo, è una saga molto apprezzata proprio perché concede tante possibilità, con vari nuovi personaggi introdotti di arco in arco. I personaggi classici però sono quelli spesso più apprezzati e lo possiamo vedere in questo cosplay di Nami realizzato da donnami_cos.

donnami_cos ha realizzato un cosplay molto semplice ma certamente efficace, con il classico costume di Nami e i jeans. Non manca anche la bussola la polso e la parrucca per chiudere il cerchio. Non possiamo vedere, da questa angolazione, se la cosplayer si è preoccupata di disegnare il tatuaggio di Nami, ma possiamo semplicemente immaginarlo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da donnami_cos? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete vi aver visto versioni di qualità superiore?