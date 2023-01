PS5, nuovo modello: il lettore disco rimovibile non sarebbe compatibile con PS5 Digital

Dopo aver riportato per primo la voce di corridoio sul nuovo modello di PS5 con lettore disco rimovibile, il giornalista/insider Tom Henderson continua ad aggiornare tale rumor con ulteriori dettagli, come quest'ultimo che precisa come il lettore non sia compatibile con PS5 Digital e che il nuovo modello è qualcosa di totalmente nuovo in termini di forma e SKU, pur avendo praticamente lo stesso hardware.

Le informazioni di base restano dunque le stesse, per Henderson: Sony ha intenzione di lanciare un nuovo modello di PS5 che, come caratteristica principale, ha il fatto di poter funzionare con un lettore disco rimovibile, che verosimilmente potrà essere acquistato a parte, in modo da dotare la console di una certa modularità, a seconda di come si voglia utilizzare.

In molti hanno pensato che tale lettore staccato possa essere utilizzato anche con l'attuale PS5 Digital, ma sembra che non sia così: in base al tweet riportato qui sotto, Henderson riferisce che il lettore ottico non sarà compatibile con l'attuale versione Digital.



Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la nuova PS5 potrebbe essere trattata come una console nuova, nel senso di un nuovo prodotto in termini di SKU, con un lettore sviluppato appositamente per questa e incompatibile con PS5 Digital. D'altra parte, il giornalista fa anche sapere che non sono previsti grandi cambiamenti sul fronte hardware, dunque si tratta sostanzialmente della stessa PS5 vista finora, in termini di potenza e architettura.

Potrebbe dunque trattarsi di una console dalla forma piuttosto diversa, forse più piccola, considerando che l'attuale PS5 ha dimensioni veramente generose anche rispetto agli standard a cui siamo abituati per le console. Basandosi magari su un nuovo processo produttivo, potrebbe essere compressa in uno spazio minore e forse avere anche un nuovo sistema di raffreddamento, ma attendiamo di scoprire se davvero esista o meno.