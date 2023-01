The Division 2 disponibile su Steam, in offerta al 70% di sconto

The Division 2 è ora disponibile su Steam, anche in questo caso con un'offerta di lancio che consente di acquistare le diverse edizioni del titolo Ubisoft con uno sconto pari al 70%: si parte da soli 9 euro per la versione standard.

La data di uscita di The Division 2 su Steam era stata annunciata a dicembre e rientra in una strategia che la casa francese sta portando avanti per estendere la propria base d'utenza su PC, dopo alcuni anni in cui l'azienda si è concentrata sulla piattaforma Uplay.

Pare tuttavia ci sia un problema per gli amanti degli obiettivi: la versione Steam di The Division 2 è al momento priva degli achievement, e non è chiaro se tale feature verrà inserita o meno in futuro.

"In Tom Clancy's The Division 2 è in gioco il destino del mondo libero", si legge nella sinossi del gioco. "Guida una squadra di agenti scelti in una Washington post-epidemia per riportare l'ordine e impedire la caduta della città."

Giocabile in solitaria o in cooperativa, il secondo episodio della serie Ubisoft ci porta appunto sulle strade di Washington, nel mezzo di uno scenario post-pandemico in cui le ultime istituzioni americane vengono minacciate da un gruppo terroristico.