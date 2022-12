The Division 2 e Scott Pilgrim Vs. The World in uscita su Steam

Tom Clancy's The Division 2 e Scott Pilgrim Vs. The World: The Game - Complete Edition stanno per arrivare su Steam e hanno già una data di uscita ufficiale, fissata rispettivamente al 12 gennaio e al 5 gennaio.

Come ricorderete, alcuni giorni fa Ubisoft ha annunciato il proprio ritorno su Steam a cominciare con Assassin's Creed Valhalla, e a quanto pare la casa francese sta procedendo a passo svelto perché i suoi titoli più importanti siano disponibili durante le feste natalizie.

Peraltro sono appena iniziati i Saldi Invernali di Steam, con tante offerte anche sulle produzioni Ubisoft, dal già citato Assassin's Creed Valhalla (disponibile a soli 19,80€) a Immortals: Fenyx Rising, (disponibile a 15€), ma la lista si fa sempre più lunga.

Tornando ai giochi oggetto di questa notizia, The Division 2 è il secondo capitolo della serie post-apocalittica targata Massive Entertainment, ambientato in questo caso a Washington D.C.: a capo di una squadra della Divisione, riusciremo a difendere l'ultimo baluardo della società americana?

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition è invece la remaster del divertente picchiaduro a scorrimento in stile retrò sviluppato da Treasure Games e basato sul celebre fumetto di Bryan Lee O'Malley, da cui è stato tratto anche l'ormai iconico film con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead.