Steam, al via i Saldi Invernali: tante offerte sui giochi PC, ecco gli sconti migliori

Sono partiti i Saldi Invernali di Steam, la promozione valida fino al 5 gennaio che consentirà di acquistare numerosi giochi PC approfittando di offerte davvero interessanti. A una prima occhiata, quali sono gli sconti che non sarebbe il caso di perdersi?

Cominciamo con God of War, il gioiello action adventure di Santa Monica Studio in cui dovremo controllare Kratos e sfidare le divinità norrene nel corso di un viaggio con suo figlio Atreus: grazie ai saldi il gioco può essere vostro per 29,99€ anziché 49,99, con una riduzione pari al 40%.

A proposito di azione e avventura, Marvel's Guardians of the Galaxy, l'appassionante tie-in dei Guardiani della Galassia prodotto da Square Enix, è disponibile a soli 20,99€ anziché 55,99€: in questo caso lo sconto arriva al 65%, dunque si tratta di un'occasione da non perdere per i fan di Star-Lord e compagni.

Sempre nell'ambito dei supereroi abbiamo Marvel's Spider-Man Remastered a 44,99€ anziché 59,99€ e Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 37,49€ anziché 49,99€, mentre il recente Sonic Frontiers può essere vostro per 41,99€ anziché 59,99€.

L'ottimo New World è in promozione a metà prezzo, 19,99€ anziché 39,99, ma sono molto interessanti anche le offerte su Elden Ring, Cyberpunk 2077 e Dying Light 2: Stay Human.