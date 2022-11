Assassin's Creed Valhalla e i giochi Ubisoft tornano su Steam, ora è ufficiale

Assassin's Creed Valhalla sarà il primo dei giochi Ubisoft che torneranno disponibili su Steam: la notizia è ora ufficiale, visto che la casa francese l'ha confermata ai microfoni di Eurogamer tramite un proprio portavoce.

Erano dunque fondati i rumor sul fatto che Assassin's Creed Valhalla e i giochi Ubisoft siano in arrivo su Steam, sebbene per il momento l'azienda non abbia ancora fornito delle date precise. Accadrà entro la fine dell'anno o bisognerà attendere il 2023?

"Valutiamo costantemente come rendere disponibili i nostri giochi a diverse basi d'utenza, su qualsiasi piattaforma si trovino, pur continuando a offrire un ecosistema consistente attraverso Ubisoft Connect", ha dichiarato il portavoce.

"Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 e Roller Champions sono alcuni fra i titoli Ubisoft che verranno pubblicati su Steam", ha quindi aggiunto, rivelando così quali saranno le prime produzioni a compiere questo importante passo.

Come detto, non è stata fornita ancora una data ma è possibile che qualcosa possa accadere il 6 dicembre, quando verrà lanciato L'Ultimo Capitolo di Assassin's Creed Valhalla: il DLC gratuito che si occuperà di concludere la lunga saga di Eivor, donando un finale alla storia.