Pokémon Scarlatto e Violetto: fan "risolve" i problemi di prestazione in un modo unico

Come sapete, Pokémon Scarlatto e Violetto sono arrivati sul mercato ma hanno alcuni problemi tecnici, soprattutto legati a vari bug grafici. Ora, un giocatore ha trovato un modo alternativo per "risolvere" questi problemi. Usare uno schermo molto (molto) piccolo.

Parliamo dell'utente TikTok youroldpaljosh che - come potete vedere poco sotto - ha condiviso un video sul proprio profilo nel quale mostra una serie di passaggi.

In breve, connette Switch a uno schermo da 2.2 pollici, utilizzando delle prese che permettono di passare dall'HDMI a un'uscita audio/video composito. Potete vedere il risultato finale qui sotto e l'utente afferma che in questo modo i problemi tecnici non sono presenti. Ovviamente non possiamo confermare, ma per quel che poco che si vede il risultato sembra più che valido.

Nei commenti gli utenti TikTok hanno scherzato sul fatto che questa procedura non fa altro se non riportare Pokémon su uno schermo a lui più congeniale, come i vecchi Game Boy e Game Boy Color. Ovviamente giocare su uno schermo così piccolo non è semplicissimo, perché la grafica non è più in 2D con pochi pixel.

Si tratta di un esperimento interessante in ogni caso e potrebbe far scattare la nostalgia dei fan di vecchia data. Il creatore stesso del video ha affermato che, pur vero che il tutto è nato per scherzo, una volta provato il gioco in questo formato ha seriamente apprezzato il risultato finale.

Voi che ne pensate? Vi lasciamo infine alla nostra recensione.