Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la recensione del primo open world di Game Freak

Sì perché questa nona generazione nasce precisamente da questo sentimento di stanchezza. Rappresenta il più convinto e drastico tentativo di The Pokémon Company di prendere un brand milionario e rivoluzionarlo. Non con una nuova gimmick o un nuovo nome alle vecchie sfide. No, i giochi Pokémon sono stati presi e rivoltati come un calzino, alla faccia dei numeri da capogiro di ogni nuovo capitolo. È un'operazione che richiede coraggio e, visti i risultati, forse anche un po' d'incoscienza. Ma ci siamo dilungati fin troppo: mettetevi comodi, perché di cose da dire ce ne sono parecchie.

Anche noi ci siamo lasciati andare a questo pensiero rassicurante, lo ammettiamo, ma prima di entrare nel vivo di questa recensione bisogna prendere atto di un dato fondamentale: eravamo stanchi del caro vecchio JRPG in due dimensioni. Stanchi della solita sfida alle palestre, stanchi degli incontri casuali, stanchi della progressione su binari. Lo siamo tutt'ora, solo che è più facile guardare indietro quando le cose presenti non vanno come speravamo. Ed è da qui che ci sentiamo di partire per entrare nel vivo della recensione di Pokémon Scarlatto e Pokèmon Violetto .

Un'evoluzione necessaria, non più rinviabile. Questo è il punto di partenza inamovibile per qualsiasi analisi di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Troppo spesso, infatti, sembra prevalere un sentimento nostalgico: non avrebbe senso, si dice, provare a cambiare, Game Freak dovrebbe semplicemente tornare alla vecchia formula. Al caro vecchio JRPG in due dimensioni.

Non ci ha convinto invece il modo in cui è stato gestito un certo tipo di collezionabile , davvero troppo casuale nella sua disposizione e non è troppo positivo nemmeno il giudizio sulle zone pianeggianti. La scarsa densità della flora, unita al riciclo di elementi quasi sempre uguali a sé stessi (alberi, ma anche torri e rovine), rende la morfologia generale un po' monotona, e di conseguenza meno interessante da esplorare: il colpo d'occhio, anche dalle vette più elevate, non è mai davvero mozzafiato. Ma d'altronde, parafrasando la lezione di uno dei professori dell'Accademia, dobbiamo essere sempre pronti a fare nuove esperienze, anche se potrebbero deluderci.

Avevamo criticato il level design delle recenti mappe di Pokémon, ma c'è da dire che Game Freak sta pian piano imparando anche a gestire le tre dimensioni. Se in Leggende Pokémon: Arceus si notava già una certa verticalità, qui questa esplode in un tripudio di vette da scalare, con anfratti più o meno visibili dove è quasi sempre presente un oggetto da raccogliere. Persino le (poche) caverne cominciano ad avere una struttura più complessa, con gallerie, zone sopraelevate e una generale disposizione dei massi più grandi che vanno a celare questo o quel punto di interesse.

C'è una sola grande eccezione: Mesapoli. La città sede dell'Accademia obbliga ogni volta a caricare la mappa, anche se non si accede tramite gli ingressi tradizionali: in questi casi il gioco ci blocca e ci riporta a un punto d'ingresso "lecito", rompendo in parte quel senso di libertà estrema che si raggiunge una volta ottenuti tutti i potenziamenti di Koraidon (o Miraidon, in Violetto). Proprio i pokémon di copertina rappresentano il mezzo di trasporto preferito del nostro avatar. In un colpo solo prendono il posto di scarpe da corsa, pattini, bicicletta e persino delle Macchine Nascoste delle vecchie generazioni. Le loro abilità, sbloccabili progressivamente, ricalcano quello che si poteva fare in passato con strumenti e MN: cavalcatura, salto, surf, planata e arrampicata permettono via via di raggiungere aree diverse della mappa, accedere a oggetti rari e in generale a rendere più veloce la navigazione. Al di là delle discussioni sul design di questi taxi viventi, è indubbio che la loro presenza dia un senso di libertà senza precedenti, fluida e pressoché priva di limiti.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi capitoli della serie davvero open world . Non siamo di fronte alla timidezza di Pokémon Spada e Scudo, che usavano le Terre Selvagge come semplice diversivo da una progressione estremamente lineare. Né abbiamo una replica delle vaste mappe di Leggende Pokémon Arceus, alle quali si poteva accedere solo tramite un caricamento dell'area. Qui tutto è interconnesso: da nord a sud, da est a ovest, ogni singola città, grotta e percorso può essere esplorata senza soluzione di continuità. Anche i Centri Pokémon sono ora all'aperto, insieme al Pokémon Market e alla Macchina MT per creare macchine tecniche usando i materiali raccolti dopo ogni battaglia contro pokémon selvatici.

A eccezione del cammino dei Campioni, più legato alle lotte e alle sfide del nostro rivale, gli altri due percorsi hanno dimostrato di avere una precisa direzione narrativa , con qualche colpo di scena, un'accelerata al cardio palma nelle ultime ore e persino il tentativo di affrontare tematiche difficili come il bullismo e il lutto. Il risultato, purtroppo, non è straordinario: l'approfondimento psicologico del trauma è assente e tutto è ammantato da un alone di inumana positività, anche nei momenti di potenziale coinvolgimento emotivo. I colpi di scena, poi, sono tutti piuttosto telefonati.

Vi anticipiamo che non entreremo nel dettaglio degli eventi narrati, nemmeno di quelli che potremmo raccontarvi: non crediamo necessaria una sinossi dettagliata. Vi basti sapere che il nostro protagonista è un nuovo studente dell'Accademia Arancia (o Uva, se avete la versione Violetto) e che tutti i fatti raccontati saranno in qualche modo collegati alle lezioni della scuola e, in misura maggiore, alle sue attività extracurricolari. Com'è ormai noto ci sono tre cammini da intraprendere: quello dei Campioni, con 8 palestre da sfidare per ottenere il rango Campione; il Sentiero Leggendario, dove affrontare i temibili Pokémon Dominanti che imperversano nella regione; e il Viale della Polvere di Stelle, che ci porta a sfidare i "cattivi" del Team Star che causano problemi a scuola.

In questo contesto di generale rinnovamento strutturale , l'inizio del viaggio a Paldea conferma come Game Freak abbia deciso di dire addio ad alcuni dei cliché tipici della serie. Non tutti, sia chiaro, ma il modo in cui parte l'avventura segue delle tappe impreviste, che rendono più leggera la fase di tutorial e la scelta tra uno dei tre starter. Questi sì, come di consueto, presenti nella solita configurazione: fuoco, erba e acqua.

I picnic , invece, vanno a raccogliere vecchie funzioni della serie, come Poké Io & Te per interagire con i pokémon; la creazione di poffin, che confluisce qui nella preparazione di panini, anche con gli amici; e infine la pensione pokémon, con le uova che nascono semplicemente passando del tempo in questa funzionalità.

Pokémon Scarlatto e Pokèmon Violetto puntano molto su alcune caratteristiche accessorie: personalizzazione e picnic. Sul fronte personalizzazione, l' editor dell'avatar è finalmente degno di questo nome, con una serie di opzioni per avere un volto davvero diverso da quello degli altri giocatori. Più limitato il vestiario, visto che si può agire solo sugli accessori: pantaloni, maglietta e felpa sono legati alla divisa della scuola, presente solo in 4 varianti stagionali.

Un mondo diviso

Uno dei tipi di allenatore in Pokémon Scarlatto e Violetto

Con worldbuilding s'intende, per definizione, quel processo che porta alla creazione di un mondo immaginario e di tutti i suoi aspetti caratterizzanti. Questo deve avere il suo riflesso non solo nella trama, ma anche nel modo in cui i singoli elementi interagiscono tra loro e con la storia stessa. Facciamo un esempio per chiarire il concetto, entrando nel dettaglio di Pokémon Scarlatto (la versione che abbiamo testato): mettiamo che veniamo a sapere da un personaggio che c'è un Pokémon eccezionale per forza e violenza che sta imperversando in una zona della mappa. La sua presenza ci aspetteremmo che stia creando problemi alla popolazione locale, umana e pokémon, e che questo disagio si manifesti nei dialoghi con qualche NPC.

Ecco, in Pokémon Scarlatto e Violetto non c'è traccia di tutto questo, anzi. I personaggi non giocanti con più di una linea di testo si contano sulle dita di una mano in ogni area e le interazioni sono perlopiù generiche e poco interessanti. C'è il corriere che vorrebbe rifilarvi una consegna, o lo studente sessantenne che invidia la vostra giovinezza; nei casi più fortunati un balloon giallo vi segnala la presenza di un possibile scambio di merci o pokémon. Nient'altro. Non un riferimento alla situazione attuale, non un accenno alla crisi in corso o alla lore della regione. Di conseguenza alla risoluzione di questa o quella crisi non è possibile aspettarsi una reazione, né tanto meno una ricompensa.

Non serve essere grandi esperti di JRPG: il passo indietro risulterà evidente a chiunque abbia giocato un qualsiasi titolo della serie, ancor più dopo l'implementazione addirittura di un diario delle missioni in Leggende Pokémon: Arceus. Che qui è stato semplicemente eliminato perché, beh, non ci sono quest secondarie. I tre cammini sono totalizzanti per l'esperienza, ma di fatto risultano in una giustapposizione di tre storie che faticano a dialogare tra loro: la libertà che si è voluta consegnare al giocatore fa sì che ogni elemento proceda su binari paralleli, in un cammino che viene al contempo guidato dal livello dei pokémon avversari, che rimane fisso a prescindere dalle nostre scelte. Anche gli allenatori lungo il percorso non ci sfidano appena incrociano il nostro sguardo, ma se per qualche motivo non li affrontiamo quando siamo a un livello simile la loro presenza diventa praticamente inutile.

I negozi di Pokémon Scarlatto e Violetto sono tutti all'aperto

La sfida non scala man mano che conquistiamo medaglie o affrontiamo Pokémon Dominanti, e di fatto il livello dei pokémon di ogni zona ci indica un percorso obbligato che stride con la pretesa indipendenza di tutta l'esperienza. Nemmeno seguire le lezioni scandisce un qualche percorso, con il risultato che si finirà presto per scordarsi della loro esistenza (non che sia una grande perdita, se non per un paio di materie). Questa contraddizione di fondo verrà meno solo al termine dei tre cammini, quando saremo davvero liberi di andare ovunque senza alcun vincolo: un po' tardi, visto che a quel punto non saranno poi molte le cose da fare.

Alla poca interazione tra gli elementi del mondo concorre un'altra limitazione rispetto ai capitoli del passato: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i giochi Pokémon con meno edifici esplorabili di sempre. Vuoi disturbare qualcuno a casa sua? Non puoi, è chiusa. Vuoi comprare un panino? Scegli da questo elenco. Vai a fare un'attività con un professore all'interno dell'Accademia? Una schermata di testo ti racconterà ciò che sta succedendo. Per i fan delle serie TV potremmo dire che questi capitoli sono il trionfo della grande lezione dei fratelli Vanzina: "Cosa facciamo se non possiamo permetterci di mettere in scena un evento? Semplice, 'o dimo".