PICO 4 regala 3 giochi con ogni acquisto del visore per il Black Friday 2022

PICO ha annunciato una nuova offerta per il Black Friday 2022: a partire da giovedì 24 novembre arrivando a mercoledì 30 novembre, tutti coloro che acquistano un headset VR all-in-one PICO 4 riceveranno gratuitamente i seguenti giochi:

Ruins Magus - Prezzo consigliato € 34,99

After the Fall - Prezzo consigliato € 39,99

Les Mills BodyCombat - Prezzo consigliato € 29,99

PICO precisa che "questo bundle è valido per tutti gli headset PICO 4 acquistati, consegnati e attivati tra il 24 novembre e il 30 novembre. I clienti possono acquistare PICO 4 su Amazon."

Ricordiamo che PICO 4 è disponibile in due modelli: quello da 128 GB al prezzo di 429€ e quello da 256 GB al prezzo di 499€. La promozione non applica alcuno sconto sul visore, "semplicemente" regala tre giochi in caso di acquisto tra il 24 e il 30 novembre 2022.

After the Fall ci mette contro simil-zombie glaciali

Ruins Magus è un gioco di ruolo d'azione nel quale vestiamo i panni di un membro della gilda Ruins Magus. Avremo a disposizione 25 missioni da completare, tutte focalizzate sulla storia. Dovremo combattere dei guardiani che proteggono delle rovine e risolvere puzzle mortali. Completata una missione, si torna in città per potenziarsi e ottenere nuovi equipaggiamenti.

After the Fall è uno sparatutto cooperativo a quattro giocatori. Dovremo combattere orde di zombi in un mondo post apocalittico dove il gelo regna sovrano. L'ambientazione è una Los Angeles alternativa degli anni '80. Avremo a disposizione "armi letali e poteri devastanti".

Les Mills BodyCombat è invece un gioco sportivo per il fitness, nel quale vengono proposti vari esercizi per fare allenamento. Ci sono 45 piani di allenamento a disposizione e gli istruttori Dan Cohen e Rachael Newsham motiveranno il giocatore. Non manca una colonna sonora con artisti del calibro di Noam Dee, Fas Fash e non solo, all'interno di otto diversi ambienti.

Vi segnaliamo anche un'altra promozione a tema VR: Oculus Quest 2 sarà in sconto con Resident Evil 4 VR in regalo, oltre a Beat Saber.