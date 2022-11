Cory Barlog difende indirettamente Elden Ring per la nomina a Miglior narrazione dei TGA 2022

Le critiche contro i The Game Awards 2022 continuano e uno dei molti argomenti di discussione è il fatto che Elden Ring è presente tra le nomination per la Miglior componente narrativa. Ora, però, Cory Barlog dice la propria a riguardo, senza nominare direttamente Elden Ring, ma facendo chiaramente riferimento a tale questione.

Barlog, che sa bene come scrivere su internet e sui social network, non cita mai direttamente Elden Ring, ma tramite Twitter condivide una serie di frasi molto esplicative del suo pensiero sull'argomento.

"Narrativa/storia significa molte cose nei videogiochi. Il modo in cui viene proposta e la frequenza cambia in tutti i videogiochi. A causa della natura stessa dei videogiochi, ritengo che vi sia una storia/narrazione in TUTTI i giochi; sebbene si manifesti in modo non tradizionale, i giochi ci portano tutti in un viaggio unico ed emozionante."

In modo più diretto, conclude la serie di tweet con le seguenti parole: "in pratica, penso che tutti i giochi dovrebbero essere ricevere una nomination per la storia e la narrazione in qualche modo perché tutti hanno in qualche modo qualcosa dentro di sé che è unicamente e completamente unico per il mondo dei videogiochi".

Pur non citando mai Elden Ring, il tempismo di queste dichiarazioni fa chiaramente capire che la questione è quella. Elden Ring, al pari degli altri giochi di Miyazaki, propone una profonda e strutturata componente narrativa, ma lo fa in modo alternativo, senza sequenze filmante in stile cinematografico, senza dialoghi obbligatori che presentano la trama in modo ordinato.

Elden Ring propone molteplici frammenti di un grande mondo e sta al giocatore trovarli e unirli per comprendere il quadro generale. In alcuni giochi di Miyazaki la trama è un po' più diretta e chiara, in altri vi sono più punti oscuri che permettono al giocatore di usare un po' di fantasia per creare la propria storia. Il metodo può piacere o non piacere (nessuna delle due opinioni è sbagliata), ma all'atto pratico anche un gioco di questo tipo racconta una storia.

Voi che ne pensate?

