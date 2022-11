Hollow Knight Silksong non è nominato tra i più attesi del 2023 ai TGA, i fan non la prendono bene

Ieri sono state svelate le nomination dei The Game Awards 2022. Come ci si può aspettare, vi sono state delle critiche per varie categorie, in primis quella del GOTY. Una categoria che potrebbe sembrare più innocua è quella dei giochi più attesi del 2023, un premio di scarso valore in un certo senso. Eppure, alcuni fan non hanno preso bene la selezione fatta. Precisamente parliamo dei giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani su Hollow Knight Silksong.

Come saprete, tra i giochi più attesi secondo The Game Awards 2022 vi sono Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hollow Knight Silksong non è presente.

Tramite il sub-reddit di Hollow Knight Silksong, ma anche tramite Twitter, i giocatori si stanno quindi lamentando del fatto che il gioco sia stato ignorato. Un utente, ad esempio, scrive: "Sono un po' deluso che Hollow Knight: Silksong non sia entrato nella categoria Most Anticipated Game dei The Game Awards. Non so se avremo maggiori informazioni su Hollow Knight: Silksong, ma vedremo cosa succederà a dicembre".

Ci potrebbe però essere una spiegazione. I giochi inclusi dai The Game Awards 2022 hanno tutti una data di uscita confermata per il 2023. Hollow Knight Silksong, invece, per il momento continua a essere catalogato come TBA su store come Steam e Nintendo eShop.

Ricordiamo che Silksong era stato presentato alla conferenza Xbox di giugno 2022 e, in tale occasione, era stato affermato che ogni gioco mostrato era in uscita entro un anno, quindi entro giugno 2023. Questo ha spinto i giocatori a pensare che sarà lo stesso per Silksong. Per ora, però, non vi è una conferma definitiva. Speriamo di scoprire presto di più.