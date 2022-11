Marvel's Avengers: Winter Soldier ha una data di uscita, dettagli sull'update 2.7

Winter Soldier ha finalmente una data di uscita in Marvel's Avengers: il nuovo personaggio sarà disponibile nell'ambito dell'update 2.7, a partire dal 29 novembre.

Annunciato ad agosto, Bucky Barnes farà il proprio esordio nell'action game di Eidos Montreal in concomitanza con l'evento Cloning Lab, in cui dovremo affrontare nuovamente MODOK, riportato in vita da Monica Rappaccini e completamente fuori controllo.

L'evento si pone come un nuovo contenuto endgame in cui dovremo porre fine alla minaccia del celebre villain: per farlo sarà necessario dar vita a uno scontro altamente spettacolare e avremo bisogno di far parte di una squadra per poterlo battere una volta per tutte.

Marvel's Avengers, l'artwork di Winter Soldier

Il Soldato d'Inverno è un personaggio ben noto ai fan della Marvel: amico d'infanzia di Captain America, è stato sottoposto a controllo mentale da parte dell'Hydra ma ora è tornato in possesso delle sue facoltà e si è schiarato con gli Avengers.

Dotato di un potente braccio bionico, Winter Soldier vanta capacità di combattimento straordinarie, che potremo scoprire controllando il personaggio e che si rifanno per molti versi allo stile di lotta del già citato Captain America e di Black Widow.