Switch: data degli sconti del Black Friday 2022 per il Nintendo eShop confermata

Questa è la settimana del Black Friday e sempre più compagnie stanno confermando che arriveranno sconti e promozioni. Ora, anche Nintendo Italia conferma tramite Twitter che ci saranno una serie di promozioni sul Nintendo eShop. Precisamente, i Saldi Black Friday del 2022 inizieranno questo giovedì, 17 novembre.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, dove Nintendo Italia ha scritto: "Il Black Friday è dietro l'angolo, ma se sei in cerca di offerte non serve aspettare: i Saldi Black Friday dell'eShop iniziano questo giovedì!". A corredo vi è una semplice immagine che recita "Saldi Black Friday".

Ovviamente si tratta di un'ottima occasione per mettere le mani su tanti giochi in formato digitale per Nintendo Switch. Gli sconti per ora non sono noti, quindi non sappiamo né il numero di prodotti in sconto né la quantità di sconto che ci si può aspettare.

Sicuramente i sorvegliati speciali dei fan saranno i giochi esclusivi first party di Nintendo, che di rado vengono messi in offerta. Potrebbe essere un buon momento per aggiungere alla propria libreria un po' di giochi di alto livello a un prezzo speciale. Ricordiamo poi che gli acquisti permettono di ottenere punti d'oro che possono essere spesi per ottenere dei piccoli sconti.

Diteci, che giochi vorreste trovare in sconto con i Saldi Black Friday 2022 di Nintendo Switch?

Vi ricordiamo infine le date esatte degli sconti del Black Friday 2022 di Amazon Italia.