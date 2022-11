Black Friday 2022 di Amazon Italia: data di inizio e fine delle offerte svelate

Amazon Italia ha svelato finalmente in modo ufficiale quali sono le date del Black Friday 2022: la settimana del Black Friday inizierà precisamente il 18 novembre 2022 e terminerà lunedì 28 novembre 2022.

Questo significa che il periodo del Black Friday 2022 durerà undici giorni e terminerà, come è tipico, con il Cybermonday. Attualmente non abbiamo informazioni dettagliate sugli sconti che possiamo aspettarci ma, basandoci sugli anni passati, possiamo aspettarci tanti prodotti in offerta per tutte le categorie del negozio online.

Questo significa che gli appassionati di tecnologia, videogiochi e del mondo geek potranno scovare qualche buona offerta su degli smartphone, su smart TV, magari anche qualche console da gioco. Non crediamo sarà possibile trovare PS5 in offerta, ma magari potrebbe essere il momento perfetto per recuperare un Nintendo Switch OLED o qualche gioco da poco pubblicato.

Il Black Friday 2022 di Amazon Italia è alle porte

Gli sconti del Black Friday 2022 ci permetteranno anche di mettere le mani su qualche regalo per il periodo natalizio: non è mai troppo presto per risolvere il "problema" e sicuramente questo periodo di offerte è l'occasione migliore per trovare promozioni interessanti su quanto volete acquistare.

Noi di Multiplayer.it non mancheremo di segnalarvi i prodotti più interessanti e al prezzo migliore, ma ovviamente è una buona idea iniziare subito a mettere nella Lista degli articoli salvati, così da avere subito sott'occhio i prodotti che più desiderate e vedere se sono stati messi in offerta.

Come detto, quindi, dal 18 al 28 novembre 2022 sarà attivo il Black Friday 2022 di Amazon Italia. Diteci, quali sono i prodotti che più vi interessano in questo momento?