Cyberpunk 2077: la patch 1.61 risolve il bug dei seni ribelli di V donna

La nuova patch di Cyberpunk 2077, la 1.61, ha risolto uno degli ultimi divertenti bug del gioco, quello dei seni ribelli di V donna che uscivano fuori dalle magliette nei momenti meno opportuni, dando un tocco surreale anche ai momenti più epici.

La nota di rilascio ufficiale della patch 1.61 indica che il bug non esiste più: "Risolto un problema per cui i seni di V apparivano da sotto i vestiti dopo averne modificato le dimensioni a un Ripperdoc."

Prima, chi optava per sottoporre il suo personaggio a della chirurgia plastica ai seni dai Ripperdoc, si ritrovava con il problema, non certo gravissimo, ma fastidioso per il coinvolgimento, dei seni ribelli.

La storia di Cyberpunk 2077 è puntellata di bug imbarazzanti. Soprattutto la versione di lancio ne era letteralmente piena, tanto da diventare una vera e propria fucina per meme e video comici. In particolare non sono mai mancate parti intime che decidevano di mostrarsi all'improvviso attraverso i vestiti e compenetrazioni poligonali capaci di creare situazioni ilari.

Insomma, la pubblicazione della patch 1.61 ha rimosso un altro dei problemi che hanno contribuito alla fama negativa del gioco di CD Projekt Red, nella speranza che non si ripeta mai più niente di simile.