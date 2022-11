Cyberpunk 2077: Patch 1.61 disponibile, con FSR 2.1 per PC, PS5 e Xbox Series

Tramite il sito ufficiale di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha annunciato la pubblicazione della Patch 1.61 che a breve sarà disponibile per tutti i giocatori PC, console e Stadia. Tra le novità troviamo l'implementazione di AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 (per gli amici FSR 2.1) su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'aggiornamento risolve vari problemi e bug relativi a missioni e attività secondarie, che potrebbero precludere la progressione del giocatore. Troviamo anche dei cambiamenti stilistici gradevoli: ora gli NPC di Night City useranno ombrelli di colori e forme differenti quando piove. Sono stati risolti alcuni problemi relativi al gameplay e aggiunta la possibilità di craftare la variante leggendaria del revolver Amnesty Iconic.

Per quanto riguarda i cambiamenti per versioni specifiche, su PC è stato risolto un problema che causava un temporaneo calo degli fps uscendo dai menu e quello relativo agli obiettivi non sbloccati su Epic Games Store. Inoltre ora il menu dei salvataggi non si bloccherà più giocando tramite GOG senza connessione a Internet. Su console è stato risolto un bug che impediva di trasferire i progressi da Xbox a PC e PlayStation.

La novità più interessante tuttavia è l'aggiunta del FSR 2.1, non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S. Al momento non è chiaro quanto ciò potrebbero migliorare le performance del gioco, specialmente su console. Per saperlo con certezza dovremo attendere la disponibilità della Patch 1.61 di Cyberpunk 2077 e le analisi del caso. Nel frattempo vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento in italiano.

Continua dunque il supporto post-lancio di CD Projekt RED dopo il corposo aggiornamento Edgerunners, che ha introdotto contenuti tratti dalla celebre serie anime di Netflix. È proprio grazie all'impegno degli sviluppatori dopo il disastroso debutto del gioco, che CD Projekt crede di aver cambiato l'atteggiamento dei giocatori nei confronti di Cyberpunk 2077.