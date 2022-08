Marvel's Avengers, Bucky Barnes in arrivo dopo l'aggiornamento di settembre

Bucky Barnes sarà il prossimo personaggio giocabile di Marvel's Avengers, in arrivo dopo l'aggiornamento di settembre, l'update che porterà il controverso titolo di Crystal Dynamics alla versione 2.6.

Il team di sviluppo ha dunque confermato il leak di Marvel's Avengers spuntato il mese scorso: sarà effettivamente il Soldato d'Inverno la new entry per il roster, e farà il proprio debutto dopo gli eventi dell'AIM's Cloning Lab.

"Il nostro prossimo aggiornamento sarà il 2.6 e verrà messo a disposizione a settembre", si legge nell'ultimo post dello studio. "Introdurrà la zona di guerra No Rest for the Wicked, una nuova avventura focalizzata su di un nemico da combattere."

Marvel's Avengers, Bucky Burnes

"Lo Scienziato Supremo sta esaurendo le risorse (e i cloni), dunque assume nuovi rischi per preservare il potere dell'AIM. Monica ha recuperato M.O.D.O.K. dalla baia di San Francisco per rimetterlo in sesto e usarlo come arma contro gli Avengers."

"Dopo l'aggiornamento 2.6, il nostro prossimo contenuto giocabile sarà l'AIM's Cloning Lab: una minaccia di livello Omega, che includerà contenuti endgame nella forma di equipaggiamento inedito e un aumento del power-level cap nel prossimo passo del conflitto fra AIM e Avengers."

"In aggiunta alla nuova minaccia siamo entusiasti di annunciare un nuovo eroe che si unirà al roster: dopo gli eventi di No Rest for the Wicked e Cloning Lab, James Buchanan "Bucky" Barnes, il Soldato d'Inverno, si riunirà ai suoi ex alleati e al suo mentore Steve Rogers."

"Un mix fra un brawler e un tiratore, il Soldato d'Inverno offrirà un altro modo ancora per essere eroici in Marvel's Avengers."