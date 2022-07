Marvel's Avengers: un leak svela quale potrebbe essere il prossimo personaggio giocabile

Nonostante tutte le difficoltà, lo sviluppo di Marvel's Avengers continua imperterrito. Forse non vigoroso come Square Enix e Crystal Dynamics speravano all'inizio, ma publisher e sviluppatore non stanno facendo mancare il loro supporto. Secondo un leaker, oltretutto, si starebbe lavorando a un nuovo personaggio da inserire nel gioco: si tratterebbe di Bucky Barnes, conosciuto anche come The Winter Soldier.

Si tratterebbe di una scelta piuttosto originale da parte dello studio: tutti coloro che seguono il mondo Marvel sanno, infatti, che Barnes non è il classico eroe, anzi. Per lungo tempo è stata la nemesi di Capital America. Nella sua carriera ha fatto diverse cose non propriamente edificanti, ma in Marvel's Avengers verrà proposto probabilmente come eroe.

Non ci sono maggiori dettagli sul personaggio, sulla storia con la quale sarà introdotto o sul suo stile, sappiamo solo che il modo di combattere del Soldato d'Inverno può essere piuttosto divertente in un action come quello firmato da Crystal Dynamics.

La vera domanda è: nel caso fosse confermato, Bucky Barnes sarà sufficiente a riportavi su Marvel's Avengers?