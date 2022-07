Metal Gear festeggia i 35 anni, Konami rimette in vendita alcuni classici della serie

Era il 13 luglio 1987 quando in Giappone uscì su MSX Metal Gear, un gioco che per tante ragioni ha lasciato un segno indelebile nel mondo dei videogiochi. È stato il gioco che ha messo Hideo Kojima sulla mappa mondiali delle grandi menti dei videogiochi, ma soprattutto è stato l'inizio di una delle saghe più amate e venerate dell'intera industria. Oggi, per festeggiare i 35 anni di Metal Gear, Konami ha deciso di rimettere in vendita alcuni capitoli classici la cui commercializzazione era stata interrotta mesi fa.

Metal Gear Solid uscì nella giornata di oggi su MSX in Giappone, ma dopo un po' tempo valicò l'oceano e sbarcò su NES anche in Europa e Stati Uniti. Si trattava di un gioco embrionale rispetto ai Solid, ma anche nel capostipite si potevano cominciare a vedere i germogli dello stile di Hideo Kojima. Nonostante il successo della serie, però, Metal Gear è da un po' di tempo ai box, incapace di riprendersi dalla separazione tra il publisher giapponese e il suo creatore.

Nonostante questo Konami è decisa a festeggiare degnamente i 35 anni di quella che è forse la sua serie più conosciuta. Come? Per il momento rimettendo in vendita alcuni dei capitoli passati non più disponibili. Il messaggio Twitter, infatti, è piuttosto criptico:

Il traduttore dice "La serie "METAL GEAR" pubblicata il 13 luglio 1987 ha festeggiato oggi il suo 35° anniversario. Ci stiamo preparando a riprendere le vendite dei titoli che sono stati temporaneamente sospesi."

Si tratta, con ogni probabilità, di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 rimossi dagli store da Konami lo scorso novembre, ma onestamente speriamo si tratti di qualcosa di più.

Inoltre speriamo vivamente che il successo di queste iniziative porti il publisher giapponese a riconsiderare la serie e a programmarne un futuro radioso.