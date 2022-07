Hogwarts Legacy, il trailer di Warner mostrava l'interfaccia di gioco, ma era sfuggita a tutti

Il trailer mostrato durante lo State of Play di Hogwarts Legacy ha stupito moti fan e non solo di Harry Potter. Le ambientazione, la varietà dei luoghi e la cura del dettaglio sembrano elevatissimi e promettono un'esperienza davvero immersiva per tutti coloro che hanno sempre desiderato frequentare la scuola di magia. Si tratta, però, sempre di un videogioco: come si capirà dove andare e tutte le altre cose necessarie per l'avventura? Nel video sembrava non esserci traccia dell'interfaccia. In realtà alcuni utenti con la vista lunga hanno notato che in alcuni fotogrammi si potevano vedere tracce della minimappa e una sorta di HUD, entrambi elementi che ci aiuteranno lungo l'avventura.

Non era semplice notarli: Bubbleslou, Darkstar e Agito hanno dovuto lavorare con Photoshop per fare emergere questi elementi, nascosti da Warner Bros. per la realizzazione del trailer. I motivi potrebbero essere molteplici, come la volontà di mostrare una grafica il più pulita possibile o semplicemente il fatto che il design della minimappa o dell'hud non sono ancora definitivi.

Quello che è importante è che comunque questo genere di elementi saranno presenti e ben visibili. Non saranno il massimo per immergersi nell'atmosfera di Hogwarts, ma sono sicuramente fondamentali per avere un'esperienza di gioco piacevole e senza grossi scossoni.

Hogwarts Legacy è previsto per quest'anno su PC e console.