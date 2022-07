Max Payne: un video mostra come potrebbe essere il remake con Unreal Engine 5

Remedy sta lavorando ufficialmente al remake di Max Payne 1 e 2. Poco sappiamo, però, di questo attesissimo ritorno e per questo motivo alcuni fan si sono messe a fantasticare e hanno immaginato come potrebbe essere se gli sviluppatori originali utilizzassero l'Unreal Engine 5 per questo rifacimento. Come potete vedere dal video qui sopra i risultati sono decisamente spettacolari.

Max Payne 1 & 2 Remake sarà disponibile solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma soprattutto sarà creato utilizzando il motore proprietario di Remedy, ovvero il Northlight Engine.

Il video di TeaserPlay, invece, mostra come potrebbe venire utilizzando uno degli strumenti più comuni, ma più potenti disponibili sul mercato, ovvero l'Unreal Engine 5. Nei due minuti di filmato si può rivedere l'iconico filmato iniziale rifatto per l'occasione coi nuovi strumenti, ma le musiche e il doppiaggio originale. Decisamente un bel lavoro, soprattutto considerando che non si tratta di un team di professionisti.

Un buon modo per ingannare l'attesa, visto che il remake ufficiale è ancora in fase di "sviluppo concettuale" presso Remedy.