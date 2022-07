Cloud gaming: per Microsoft è un'alternativa alle console, non le sostituirà

In un momento così di passaggio e di evoluzione è difficile capire verso quale futuro il mercato si muoverà. I servizi in abbonamento stanno prendendo il sopravvento, il cloud gaming è sempre più presente e performante e le console e i PC, beh, quelli sono 20 anni che secondo molti esperti sono già morti. Nonostante questo, secondo Pav Bhardwaj, senior global product manager di Xbox Game Pass, la situazione attuale si protrarrà anche nel futuro, col cloud gaming che non sostituirà le console, ma le affiancherà.

"Rispetto a otto anni fa, le cose sono molto cambiate come larghezza di banda e tecnologie utilizzate", ha detto Bhardwaj a GamesIndustry.biz. "Ma contemporaneamente sono aumentate anche le aspettative dei giocatori. Penso che siamo arrivati al punto in cui possiamo fornire servizi cloud gaming attraverso le Smart TV in maniera molto simile a come Disney+ o Netflix fanno coi film. Non c'è più bisogno di una console". Bhardwaj fa riferimento alla recente collaborazione con Samsung per lo Smart Gaming Hub disponibile su tutti i suoi modelli più recenti.

Nonostante questo, in futuro ci sarà ancora spazio per le console tradizionali. "Alcune persone ameranno sempre giocare su console, avere un hardware fisico nel proprio salotto per vivere al massimo quell'esperienza", afferma Bhardwaj. "Io amo le console: si tratta solo di un'altra strada, un'altra opzione per aprire il gioco ad altre persone. Ci sono ancora i PC e ci saranno anche nuovi hardware in futuro".

"Le console sono molto amate, ma il cloud gaming è un'ottima alternativa" ha chiosato il senior global product manager di Xbox Game Pass.