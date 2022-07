Monster Hunter Rise: Sunbreak supera i 3 milioni di copie distribuite e vendute in digitale

Monster Hunter Rise: Sunbreak continua a riscuotere grande successo. Capcom ha annunciato che la maxi-espansione del hunting game per Nintendo Switch e PC (via Steam) ha superato quota 3 milioni di copie distribuite e vendute in digitale in tutto il mondo a poco meno di due settimane dal lancio, avvenuto il 30 giugno.

La scorsa settimana la compagnia giapponese aveva svelato che il corposo DLC di Monster Hunter Rise era a quota 2 milioni di copie, mentre il gioco base aveva superato i 10 milioni di unità vendute. Di conseguenza, è stato distribuito/venduto in digitale all'incirca un altro milione di copie nell'ultima settimana, un risultato sicuramente ottimo per un'espansione.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, il Gore Magala

Questa notizia farà sicuramente piacere ai giocatori di Monster Hunter Rise: Sunbreak, dato che solitamente Capcom festeggia i traguardi raggiunti con un bel pacchetto di oggetti gratis, un bonus sicuramente gradito per affrontare gli agguerriti mostri del Grado Maestro. Avete già riscattato quelli che ha regalato la settimana scorsa?

State giocando a Monster Hunter Rise: Sunbreak? Fateci sapere le vostre impressioni sull'espansione nei commenti qui sotto.