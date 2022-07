Monster Hunter Rise: Sunbreak a quota 2 milioni di copie, il gioco base supera i 10 milioni

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise: Sunbreak, la maxi-espansione del hunting game per PC e Nintendo Switch, ha raggiunto quota 2 milioni di copie tra quelle vendute in digitale e quelle distribuite in versione retail. Al tempo stesso il gioco base ha da poco superato il traguardo delle 10 milioni di copie, confermandosi un altro grande successo per la compagnia giapponese.

L'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise è disponibile dal 30 giugno su PC e Nintendo Switch (ecco la nostra recensione), il che significa che il traguardo dei due milioni di copie vendute/distribuite è stato raggiunto in meno di una settimana. A riprova dell'ottimo successo di Sunbreak, su Steam è stato anche infranto il record di giocatori contemporanei mai registrato dal gioco sin dal suo debutto.

Come detto in apertura, Capcom ha anche annunciato che Monster Hunter Rise ha totalizzato 10 milioni di copie tra quelle vendute in digitale e distribuite in versione retail. A maggio il gioco era a quota 9 milioni di copie.

Monster Hunter World invece ha raggiunto quota 21 milioni di copie distribuite ed è tuttora il gioco di maggior successo di sempre di Capcom. Quest'ultimo rispetto a Rise ovviamente è avvantaggiato dal fatto che è disponibile nei negozi da molto più tempo e per un numero maggiore di piattaforme. In totale la serie Monster Hunter ha raggiunto il traguardo delle 84 milioni di copie distribuite nel mondo.

State giocando a Monster Hunter Rise: Sunbreak in questi giorni? Fateci sapere le vostre impressioni sull'espansione nei commenti qui sotto.