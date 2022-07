What Remains of Edith Finch: versioni PS5 e Xbox Series X|S classificate a Taiwan

Come segnalato da TwistedVoxel, la rating board di Taiwan ha classificato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di What Remains of Edith Finch, forse anticipando l'annuncio ufficiale da parte di Annapurna Interactive.

Delle versioni native per le console ammiraglie di Sony e Microsoft di What Remains of Edith Finch sono state aggiunte al database dell'ente di classificazione, che come probabilmente saprete in passato ha anticipato in maniera simile l'annuncio ufficiale di molti giochi, come Crash Bandicoot 4: It's About Time e in tempi più recenti la cancellazione delle versioni PS4 e Xbox One di Gotham Knights. Insomma, novità da parte di Annapurna Interactive potrebbero arrivare a breve.

In What Remains of Edith Finch vivremo una raccolta di storie bizzarre. Ogni racconto ci farà vivere l'ultimo giorno di vita di vari membri della sfortunata famiglia Finch, con trame che spaziano dal lontano passato ai giorni nostri.

Il gioco è disponibile su PS4 e Xbox One dal 2017, ma ad oggi non offre migliorie su PS5 e Xbox Series X|S, dove gira a 1080p e 30fps. In tal senso un eventuale upgrade o una riedizione con aggiornamenti ad hoc per le due console potrebbe rivelarsi un'operazione gradita da molti giocatori.