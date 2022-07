Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, svelati i dettagli della modalità "Deep Abyss"

Il publisher Spike Chunsoft e gli sviluppatori di Chime Corporation hanno svelato nuovi dettagli sulla modalità "Deep Abyss" di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, in cui vivremo una storia originale nei panni di un personaggio completamente personalizzabile. Per l'occasione sono state presentate anche delle nuove immagini, che potrete visualizzare nella galleria sottostante.

Se in "Hello Abyss" rivivremo le avventure di Riko e del robot umanoide Reg viste nell'anime, nella modalità Deep Abyss di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, invece, vestiremo i panni di un Cave Raider originale intento ad esplorare le profondità dell'Abisso, il tutto corredato da una storia inedita, supervisionata dall'autore dell'opera originale, Akihito Tsukushi.

Come spiegato nel nuovo comunicato ufficiale, avanzeremo in Deep Abyss completando gli incarichi principali, recuperando reliquie e portando a termine missioni secondarie, ottenendo come ricompensa punti esperienza e denaro per potenziare il nostro avatar virtuale.

La nostra base sarà nella città di Orth, già nota a chi ha visto l'anime di Made in Abyss, in cui dovremo prepararci in vista delle escursioni nell'Abisso. Inizialmente saremo degli apprendisti "Fischietto Rosso" e accetteremo incarichi da Jiruo all'orfanotrofio di Belchero, ma mano a mano che aumenteremo il nostro rango riceveremo nuove missioni da persone differenti e ovviamente sempre più pericolose.

Gli obiettivi principali all'interno dell'Abisso sono le missioni principali in cui si svolge la storia originale, le missioni di gilda e la raccolta di reliquie. Il personaggio principale ha tre attributi: "forza fisica", "sazietà" e "resistenza". Sia la sazietà che la resistenza diminuiscono quando si agisce. La resistenza si recupera automaticamente, ma per recuperare la sazietà sarà necessario mangiare a intervalli regolari.

Oltre a queste tre statistiche, dovremo tenere in considerazione numerosi altri fattori durante l'esplorazione nell'Abisso, inclusi l'ambiente circostante, la salute del personaggio, la quantità di cibo rimanente, lo stato degli strumenti e il peso delle provviste.

Dopo aver raggiunto il proprio obiettivo nell'Abisso, il Raider deve tornare in superficie. Tuttavia, come nell'opera originale, più si scende in profondità, maggiori saranno gli effetti della Maledizione dell'Abisso quando si prova a tornare in superficie, che affliggono sia il fisico che lo stato mentale del personaggio, causando ad esempio vomito ed emorragie. Inoltre, l'Abisso cela molti pericoli, tra creature feroci e mutamenti del terreno circostante che potrebbero costringere il giocatore a dover prendere una strada differente durante la risalita.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sarà disponibile per PS4, Nintendo Switch e PC a partire dal 2 settembre 2022.