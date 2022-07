Xbox Game Pass: Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 tornano disponibili a sorpresa

A sorpresa Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono tornati disponibili oggi nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.

La redazione di XboxEra ha notato che i tre giochi sarebbero tornati nel catalogo del servizio di Microsoft durante il corso della giornata odierna. Dopo un controllo possiamo confermare che già da ora sono disponibili per il download per gli abbonati a Xbox Game Pass su console e PC.

Yakuza 0

Cronologicamente parlando, Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 rappresentano i primi tre capitoli della celebre serie di Sega. Yakuza 0 è uscito nel marzo del 2015 e racconta una storia prequel ambientata alla fine degli anni '80 in cui vestiremo i panni di Kazuma Kiryu e Goro Majima. Nel gioco vengono svelati alcuni dettagli inediti del background dei due personaggi, in particolare di Majima, che all'epoca non era assolutamente il pazzo scatenato che i fan conoscono.

Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono usciti in Europa rispettivamente ad agosto del 2017 e del 2018. Sono i remake dei primi due capitoli della serie realizzati utilizzando il motore grafico Dragon Engine, impiegato anche per i capitoli successivi e per Judgment e Lost Judgment.

Insomma i tre titoli sopracitati rappresentano il punto di ingresso ideale per tutti coloro che non hanno mai giocato alla serie Yakuza di Sega. Che ne pensate, ne approfitterete?