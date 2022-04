Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, nuovi dettagli sulle modalità e immagini

Spike Chunsoft ha svelato nuovi dettagli e condiviso una galleria di immagini di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, gioco di ruolo basato sul celebre anime Made in abyss e in arrivo nel corso del 2022 su Steam, PS4 e Nintendo Switch. In particolare oggi sono state presentate le modalità "Hello Abyss" e "Deep in Abyss".

In Hello Abyss i giocatori rivivranno la storia dell'anime che ha fatto innamorare Hideo Kojima, imparando nel mentre le meccaniche base del gioco. In questa modalità vestiremo i panni di Riko, un'apprendista del Cave Raider. In compagnia del robot umanoide Reg, l'obiettivo sarà quello di raggiungere il fondo dell'enorme voragine chiamata l'"Abisso", l'ultimo posto inesplorato del mondo.

In "Deep in Abyss", invece, vestiremo i panni di un Cave Raider originale intento ad esplorare le profondità dell'Abyss e vivremo una storia inedita, supervisionata dall'autore dell'opera, Akihito Tsukushi. Potremo personalizzare il nostro protagonista tramite varie acconciature e tratti del volto. Completando le missioni e riportando le reliquie dall'Abisso, i giocatori potranno aumentare il loro grado di Cave Raider e affrontare livelli ancora più in profondità.

Spike Chunsoft ha inoltre parlato del sistema di crafting e della meccanica legata alla "maledizione dell'Abisso" di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Apprendiamo che sarà possibile utilizzare i materiali raccolti durante l'esplorazione per creare strumenti da arrampicata, canne da pesca, cibo, medicine e vestiti, tutti elementi essenziali per la sopravvivenza. La maledizione dell'Abisso è invece un elemento caratteristico della storia originale e si tratta di un fenomeno che causa disturbi fisici e mentali a seconda di quanto un personaggio si è addentrato nelle profondità dell'Abisso.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sarà disponibile per PS4, PC e Nintendo Switch durante il corso dell'autunno 2022.