Hideo Kojima: Made in Abyss, la serie di cui parla il creatore di Death Stranding, è su Netflix

Made in Abyss, la serie di cui parla insistentemente su Twitter Hideo Kojima, il leggendario creatore di Death Stranding, è disponibile anche in Italia su Netflix.



Sono ormai diverse settimane che Hideo Kojima sta parlando della serie anime di Made in Abyss. Non è una cosa inusuale: il leggendario designer dietro a Metal Gear Solid e Death Stranding è, infatti, un assiduo frequentatore di Twitter. Quello che stupisce è l'oggetto delle sue attenzioni.



Made in Abyss è un manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi, pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. Nel 2017 è diventata anche una serie animata e sono persino stati prodotti tre film che ne riprendono l'ambientazione e la trama. L'ultimo è stato pubblicato nel gennaio 2020.



Apparentemente è un'opera destinata ai bambini, dal tratto infantile e colorato. Su Wikipedia troviamo un estratto della trama:



"Riko, una ragazzina di dodici anni, vive all'orfanotrofio Belchero nella città di Orth. La città si affaccia su un'enorme voragine nel terreno denominata Abisso, dal diametro di 1000 metri e dalla profondità sconosciuta. Questa voragine è una fonte di magici cimeli che vengono raccolti per essere rivenduti in superficie, ed è meta di viaggio per molti esploratori da ogni parte del mondo. Tuttavia, solo pochissimi esploratori esperti sono tornati in superficie dagli strati più bassi, chiamati fischietti bianchi, tutti gli altri sono rimasti in profondità o sono deceduti per causa della maledizione."



Tra questi esploratori c'è la madre di Riko che, dopo anni di assenza, manda un messaggio alla bambina dicendo di raggiungerla nell'Abisso. Da qui parte l'avventura della giovane che si inoltrerà sempre più in profondità di questo "buco" creato in maniera similare ai gironi dell'inferno.



È proprio questa ambientazione ad aver affascinato Kojima, che si è prima visto tutti in un fiato i 13 episodi della serie anime e poi si è procurato anche il manga.

Down to E13. All times & places the story goes either fall into a hole & die or comes back from a hole. As Kobo Abe's The Woman In The Dunes, it stays in a hole, no, it keeps falling the bottomless hole. MIA as mission in action. Roaming forever. We're in mid of adventure still. pic.twitter.com/qFEfGE5du6 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 4, 2020