iOS vs Android: gli smartphone di Apple perdono valore alla metà della velocità

iOS vs Android: gli smartphone Apple perdono valore alla metà della velocità dei telefoni equipaggiati con il sistema operativo di Google.



A svelarlo è uno studio del sito BankMyCell che ha analizzato il prezzo di mercato degli smartphone di diversi brand nel corso del 2019.



Quello che è emerso è che i device di Apple hanno perso il 25,98% del loro valore nel corso dei primi 12 mesi. Contro il 34,42% di Samsung e il 51,68% dei Google Pixel. I telefoni Nokia sono quelli, tra i device brandizzati Android, a mantenere meglio il livello di prezzo: nel 2019 hanno perso mediamente il 27,68% del loro valore. Seguono Sony col 31,30% e HTC col 32,01%.



Male i terminali LG, che perdono il 56,76% del loro valore in 12 mesi e Motorola, appena sotto il 60%. Mancano del tutto le misurazioni di brand cinesi come Huawei, Oppo e Xiaomi, molto forti in Europa, ma dubitiamo sarebbero in grado di modificare in maniera sostanziale questi risultati.



Chissà se l'arrivo dell'iPhone SE2 cambierà questi rapporti di forza.

Mediamente, però, i telefoni Apple si svalutano a circa la metà della velocità rispetto alla media Android, pari al 45,46%. Un dato da tenere in considerazione nel caso in cui vogliate cambiare spesso terminale.