iPhone SE 2 potrebbe essere entrato nella fase finale di produzione

L'iPhone SE 2, conosciuto anche come iPhone 9 o iPhone budget, potrebbe essere entrato nelle fasi finali di produzione. Ovvero le verifiche che dovrebbero anticipare il suo lancio.



Ad annunciarlo sono fonti citate dalla pubblicazione di Taiwan DigiTimes. Secondo queste fonti gli iPhone a basso costo sarebbero in fase di verifica presso lo stabilimento di Zhengzhou, in Cina. Ovvero la fase di controllo qualità degli schermi, che solitamente precede la commercializzazione di un prodotto di questo tipo.



"Il nuovo iPhone LCD entra nelle fasi di verifica finale. Apple introdurrà presto una nuova serie di iPhone LCD, chiamata informalmente SE2, che è entrata recentemente nelle fasi di verifica finali presso l'impianto di assemblamento di Zhengzhou, in Cina, secondo fonti dell'industria." Così recitano i report citati da DigiTimes.



Questo vuol dire che il tanto rumoreggiato SE2 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Se le voci si riveleranno fondate sarà un device che assomiglierà all'iPhone 8, con uno schermo LCD da 4.7 pollici e Touch ID. Sotto la scocca batterà un chip A13 e ci saranno 3GB di RAM. Il prezzo della versione da 64 GB dovrebbe essere di 399 dollari negli USA.



Secondo molte fonti Apple dovrebbe annunciate il device entro la fine di marzo, ma visti i tanti rinvii, come il Google I/O, a causa del coronavirus SARS-CoV-2, adesso ci si chiede se il colosso di Cupertino rispetterà quelle tempistiche. O se presenterà le sue novità attraverso un comunicato stampa o una diretta streaming e poi manderà in giro i device per le diverse prove.



Anche se presentato a marzo e senza rinvii, si stima che le scorte iniziali di questo device saranno inizialmente limitate. Perlomeno fino a quando problemi di produttività degli impianti Foxconn perdureranno.