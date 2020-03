Google I/O 2020 cancellato per Coronavirus, Android 11 verrà presentato online

Google I/O 2020 è stato cancellato a causa dei timori per la diffusione del Coronavirus, dunque la presentazione di Android 11 avverrà online.



Google non voleva annullare l'evento, ma evidentemente gli ultimi aggiornamenti sul virus e le misure precauzionali hanno avuto la meglio, spingendo l'azienda a scendere a patti con la situazione.



Google I/O 2020 dunque si terrà sempre il 12 maggio, ma esclusivamente online. Gli utenti che hanno acquistato un biglietto per l'evento potranno richiederne il rimborso, mentre per le spese di viaggio tutto dipende dalle prenotazioni effettuate e dagli operatori.



Dopo il Mobile World Congress 2020 e la GDC 2020, il Coronavirus continua insomma a mietere vittime eccellenti, anche se pare che gli organizzatori dell'E3 2020 continuino a lavorare all'evento senza considerarne l'annullamento.



La speranza è che con il caldo la diffusione del virus si arresti, facendo rientrare l'emergenza sanitaria nell'attesa che qualche laboratorio riesca a mettere a punto un vaccino efficace.