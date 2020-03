Fortnite Capitolo 2: elicotteri in arrivo, tutte le informazioni sul nuovo veicolo

Gli elicotteri sono in arrivo su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, con somma gioia di tutti i giocatori che si sono lamentati per mesi e mesi della scarsa mobilità consentita ai giocatori sulla nuova isola (leggermente migliorata grazie al ritorno delle jump nelle scorse settimane).

I dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 hanno trovato nuove informazioni relative agli elicotteri nei file di gioco dell'Aggiornamento 12.10, rilasciato nelle scorse ore. Non è chiaro quando e come il nuovo veicolo verrà reso disponibile da Epic Games, ma è certo che avverrà entro il prossimo mese: forse in contemporanea al lancio della modalità dedicata alla guerra delle fazioni.

Eccovi in anteprima le informazioni sugli elicotteri e le statistiche del nuovo mezzo di Fortnite Capitolo 2; mancano per il momento, invece, immagini ufficiali:

Tasso di spawn: 0%

Danno ai giocatori: 50

Danno di costruzione: 150

Danni da esplosione per i giocatori: 70

Danno di esplosione per le costruzioni: 450

Danni da quando colpisce un giocatore (velocità minima): 20

Danno al contatto: 100