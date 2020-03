Fortnite Capitolo 2: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer nell'Aggiornamento 12.10

L'Aggiornamento 12.10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, nel momento in cui scriviamo, è già disponibile per il download. Di conseguenza dataminer e leaker di Epic Games lo stanno studiando per bene, e hanno già trovato tutte le nuove skin.

I nuovi costumi in questione arriveranno su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 nei prossimi giorni, presumibilmente già da questo fine settimana. Tra tutte le nuove skin dell'Aggiornamento 12.10 spicca un nuovo costume per Pescesecco, che ora diventa a sua volta un agente segreto, come le altre skin del nuovo Battle Pass. Forse verrà venduto in un pacchetto a parte con vari accessori, non è chiaro se in cambio di V-buck o denaro reale.

Ad ogni modo, sono sei le nuove skin scoperte dai dataminer e potete vederle in anteprima nell'immagine qui di seguito riportata. Assieme a picconi inediti, dorsi decorativi, accessori, coperture e persino armi che dovrebbero debuttare nei prossimi giorni: vi terremo aggiornati. I prezzi come sempre oscilleranno tra gli 800 V-buck e i 2000 V-buck, cioè tra gli 8 e i 20 euro al pezzo.