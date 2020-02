Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, il trailer del Battle Pass con Deadpool e nuovi personaggi

Il Battle Pass di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 si presenta con un trailer di presentazione ufficiale che arriva in questi minuti da Epic Games e mostra diverse novità in arrivo nel gioco, tra le quali la presenza di Deadpool e vari nuovi personaggi.



A quanto pare, acquistando il Battle Pass di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 si ottiene la possibilità di "reclutare" i nuovi agenti al suo interno, ovvero personaggi alquanto improbabili come Meowscles, Midas e Maya, oltre a Deadpool, presente all'interno del mondo di Fortnite per ragioni non proprio comprensibili.



Non essendoci nemmeno un film in arrivo nei cinema, la collaborazione tra Epic Games e Marvel in questo caso ha ragione esclusivamente estetica, o comunque per inserire il celebre personaggio all'interno del roster con il quale effettivamente potrebbe trovarsi piuttosto in linea, come dimostra anche il video in questione.



Con l'isola che a quanto pare è stata presa d'assalto da vari agenti impegnati in missioni sotto copertura, più o meno, il Battle Pass è dunque tutto incentrato su questa tematica dei combattenti speciali, che richiamano un po' l'universo di 007 e un po' lo spionaggio in generale, ma tutto ovviamente filtrato attraverso la visione sempre molto umoristica di Fortnite. Tra le novità è possibile vedere anche una sorta di "covo" nel quale si trovano gli agenti speciali, oltre a qualche possibile novità sull'equipaggiamento come le bombe fumogene.



A questo punto arrivano anche le informazioni ufficiali, ma intanto era trapelata anche la nuova mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, oltre a diverse altre informazioni, mentre si attende il riavvio del gioco previsto verso le 12:00 o 12:30 anche in base a data, orari e dettagli della patch annunciati da Epic Games.