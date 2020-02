eFootball PES 2020, Juventus - Bayer Monaco e Monaco - Barcellona sono i big match della quinta giornata

La quinta giornata si aprirà alle ore 13:15 con la sfida tra il Monaco e il Barcellona. La formazione monegasca, reduce da due pareggi, guida la classifica del campionato eFootball.Pro con un vantaggio di due lunghezze su Juventus e Bayern.



Seguirà, alle ore 14:05, il match tra Celtic e Boavista. La squadra lusitana cercherà di difendere il sesto posto in classifica (valido per il passaggio al turno successivo) contro la formazione scozzese che è alla ricerca di punti dopo aver disputato una prima parte di campionato poco brillante.



Una serie di vittorie nelle ultime partite ha permesso alla Juventus di raggiungere il Bayern al secondo posto in classifica. Il big match di sabato metterà a confronto proprio queste due formazioni e potrebbe essere decisivo anche per raggiungere la vetta nel caso di un ulteriore passo falso del Monaco. La partita del dream team bianconero (formato da Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto) verrà trasmessa in diretta streaming alle ore 14:55.



La quinta giornata di campionato si concluderà con la sfida tra Manchester United e Nantes e con quella tra le due formazioni che attualmente occupano le ultime due posizioni in classifica: Arsenal e Schalke 04.



Per vedere i match in diretta dovrete collegarvi o al canale YouTube o alla pagina Facebook ufficiale di eFootball PES 2020.