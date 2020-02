PES 2020, la Juventus batte il Manchester United e aggancia la seconda posizione

Per la Juventus virtuale il weekend è stato decisamente meno amaro rispetto alla squadra di Sarri. In eFootball.Pro, il campionato esport ufficiale di PES 2020 , i bianconeri hanno battuto il Manchester United e hanno agganciato il secondo posto in classifica. La quarta giornata del campionato eFootball.Pro 2019/20 si è giocata sabato 8 febbraio a Barcellona. Il torneo esport ufficiale di PES 2020 ha riservato qualche sorpresa, come il passo falso del Monaco capolista o l'equilibrio di Nantes - Arsenal e Boavista - Bayer Monaco. Ecco tutti i risultati:

La giornata si è aperta con la doppia sfida tra Barcelona e Schalke 04. I Blaugrana grazie a un pareggio e a una vittoria in extremis, con il gol di The Palma all'88esimo, risalgono al quarto posto in classifica.



Nel secondo match, giocatosi tra Nantes e l'Arsenal, sono stati realizzati ben 7 gol. La prima partita ha visto prevalere (3-2) i "canarini" grazie a una rete in pieno recupero (96esimo minuto) di Aazbabysk. Nella seconda partita ha avuto, invece, la meglio la squadra londinese (2-0) con i gol di Alex Grd e Christopher.



L'atteso match tra Juventus e Manchester United è stato nettamente dominato dal team italiano formato da Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto. Ad aprire la marcature nella prima partita (3-2) è stato Ettore Giannuzzi con una doppietta nel primo tempo. Renzo Lodeserto ha chiuso definitivamente al 61esimo minuto e si è ripetuto nella seconda partita (1-0) segnando il gol decisivo allo scadere del primo tempo. Grazie a questa doppia vittoria la Juventus raggiunge il Bayern Monaco al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla vetta.



Il match tra Boavista e Bayern Monaco ha regalato tantissime emozioni. Quando ormai la prima partita sembrava decisa per la formazione portoghese, un autogol di YIOU all'83esimo minuto e un gol di JOSE allo scadere hanno ribaltato il risultato per i bavaresi. Il Boavista si è rifatto nella seconda partita (3-1) grazie a una doppietta di Barboza e a un gol di Joker.



La quarta giornata di campionato di è conclusa con il match tra il Celtic Glasgow e la capolista Monaco. Entrambe le partite si sono concluse in parità (2-2 e 1-1). I premi MVP e Miglior Gol delle Terza giornata sono stati assegnati rispettivamente a Usmakabyle (Monaco) e Kepa (Nantes), entrambi hanno portato a casa 10.000€.



Qui di seguito il calendario della quinta giornata che si giocherà sabato 22 febbraio 2020: